Serie A, il Napoli domina la Fiorentina: 3-0 degli azzurri al Franchi

Il Napoli manda un chiaro messaggio a tutte le avversarie della lotta Scudetto: 3-0 alla Fiorentina e scatto verso il titolo d'inverno. L'Atalanta scende così a -3 dagli azzurri e l'Inter a -4, con i nerazzurri di Bergamo che hanno una partita da recuperare e la squadra di Inzaghi ben due.

Già al quarto d'ora Olivera aveva portato in vantaggio il Napoli, ma lo scambio con Lukaku in fuorigioco porta all'annullamento della rete. L'appuntamento con il gol è solo rimandato e al 29' Neres si fa trovare pronto per l'1-0. Prima dell'intervallo Kean arriva al pareggio, ma un tocco di braccio dopo lo stop di petto spinge Manganiello al fischio (confermato dal Var) che vanifica la girata del centravanti viola.

Nella ripresa il Napoli dilaga. Prima Moreno abatte Anguissa in area e Lukaku realizza dal dischetto per il 2-0. Poi è McTominay a chiudere i conti e a calare il tris. In mezzo una serie di occasioni per la Fiorentina e una serie di grandi parate di Meret. La squadra di Conte allunga a 44 e mette le mani sul titolo di campione d'inverno.