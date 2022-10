Serie A, in campo Milan e Inter: il programma della giornata

Fonte: Fabrizio Parascani

Il sabato di campionato si apre alle 15 con Salernitana- Spezia. I campani devono riscattare la sconfitta contro l'Inter dell'ultimo turno. I liguri vogliono dare continuità al pareggio contro la Cremonese. Alle ore 18:00 scende in campo il Milan contro il Monza. I campioni d'Italia cercano i tre punti per rimanere agganciati alle posizione di vertice. Per i brianzoli sarà una gara diversa dalle altre: un ritorno a casa per Berlusconi e Galliani che hanno guidato per tre decenni la società rossonera, il primo in qualità di presidente, il secondo come amministratore delegato. Portando a casa numerosi trofei. Alle 20:45 l'Inter sarà ospite della Fiorentina. I ragazzi di Inzaghi puntano ai tre punti per dare seguito alla vittorie contro il Sassuolo e Salernitana. I viola devono invertire la tendenza dopo un avvio di campionato avaro di soddisfazioni. La squadra di Italiano dopo 10 partite ha raccolto solo 10 punti.

