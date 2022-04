Serie A, iniziativa contro la guerra: tutti i capitani con una scritta sulla fascia

TUTTOmercatoWEB.com

Nuova iniziativa della Lega Serie A contro la guerra. La massima serie italiana hanno optato per un gesto simbolico nel corso dell 31esima giornata di campionato come risposta al conflitto scoppiato in Ucraina. A partire da questo turno, tutti i Capitani scenderanno in campo indossando la fascia con la scritta “PEACE”, per mandare in tutto il mondo un segno di pace. Inoltre, il messaggio “PEACE” sarà ancora presente nelle grafiche televisive durante ogni incontro della Serie A TIM.