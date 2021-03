Serie A, Insigne e Osimhen trascinano il Napoli: Bologna sconfitto al Maradona

Nel posticipo della domenica di Serie A, il Napoli torna alla vittoria superando 3-1 un buon Bologna. Allo Stadio Maradona, gli azzurri la sbloccano dopo 8 minuti grazie a un destro da fuori di Insigne. Gli uomini di Mihajlovic provano a reagire ma Palacio si vede annullare due volte il gol del pareggio, prima per fuorigioco e poi per un fallo su Ospina. Nella ripresa Osimhen trova il raddoppio dopo un grande scatto palla al piede. Gli ospiti non mollano e accorciano le distante qualche minuto dopo con Soriano. A scrivere la parola fine sulla partita ci pensa ancora Insigne. Il capitano del Napoli batte ancora Skorupski con una bella conclusione da fuori area. Con questa vittoria i partenopei salgono a quota 47 punti in classifica, a -2 dall'Atalanta impegnata lunedì sera contro l'Inter.