Serie A, Kolarov miglior difensore-goleador del 2019. Ma il record appartiene a un ex Lazio

Un 2019 da bomber: questo l'anno in breve per Aleksandar Kolarov, difensore-goleador della Roma. Nell'anno solare che sta per terminare, l'ex terzino sinistro di Lazio e Manchester City, tra calci di rigore, calci di punizione e tiri dalla distanza, ha realizzato ben 9 gol in campionato. Nessuno meglio di lui in Serie A per quanto riguarda i giocatori del reparto difensivo. Un record? Non proprio. Come riportato dal noto portale di dati sportivi Opta, infatti, l'ultimo difensore ad aver fatto meglio in un anno solare in Serie A è stato Massimo Oddo. L'attuale tecnico del Perugia ed ex capitano della Lazio, nel 2006 (anno in cui diventò anche campione del mondo con l'Italia) di gol ne mise a segno 10. Specialità della casa? Rigori, punizioni e tiri dalla grande distanza. Anche qui, Kolarov e la sua Roma devono accontentarsi del secondo posto.

