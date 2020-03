Serie A, la classifica delle rose più "fedeli": Lazio seconda

Per raggiungere certi obiettivi non si può fare a meno di un gruppo compatto. Come quello della Lazio, che quest'anno sta dando prova di aver fatto il salto di qualità tanto atteso. Soprattutto, la squadra è una vera e propria famiglia. Complice anche il fatto che da tanti anni i giocatori biancocelesti sono compagni di squadra, un vincolo con l'aquila sul petto indissolubile. Curiosa una classifica, considerando la Serie A, che riguarda la media di permanenza in giorni di tutti i calciatori presenti in rosa. Quella della Lazio ammonta a 1.044 giorni, media calcolata sui 31 componenti della squadra attuale. Su tutti, svetta Radu con 4.285 giorni di permanenza. Solo la Juventus può vantare numeri migliori, con 1.141 giorni. Staccato invece il Napoli, terzo a 928 giorni.

