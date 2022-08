Serie A, la classifica secondo il CIES: Lazio sotto la Roma

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il CIES Football Observatory ha pubblicato le sue previsioni rispetto le 23 massime divisioni calcistiche di Federazioni affiliate alla UEFA. L'osservatorio si è servito di un modello statistico che include le prestazioni delle squadre nelle due stagioni precedenti, l’esperienza dei calciatori attuali e le spese sul mercato, non ancora chiuso, da parte dei club per elaborare i pronostici sui risultati finali. In Inghilterra, Spagna, Germania e Francia nessuna sorpresa: sono date per vittoriose Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain.

SITUAZIONE SERIE A - Diverso il discorso per l'Italia. Analizzando la Serie A si potrà notare che lo scudetto rimarrà a Milano, ma cambierà sponda: il CIES dà al primo posto l'Inter. I rossoneri caleranno di una posizione, con Napoli e Juventus a dividersi i posti per la Champions League. Atalanta e Roma In Europa League, mentre la Lazio si classificherà settima e giocherà quindi la prossima Conference League. In Serie B, sempre secondo i calcoli elaborati dall'osservatorio, Cremonese, Salernitana e Lecce. Di seguito la classifica completa:

Inter

Milan

Napoli

Juventus

Atalanta

Roma

Lazio

Sassuolo

Fiorentina

Verona

Torino

Udinese

Sampdoria

Bologna

Monza

Spezia

Empoli

Cremonese

Salernitana

Lecce