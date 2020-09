Serie A, la grigia di partenza di Collovati: “Lazio al quinto posto” - FOTO

È partito il countdown per l'inizio della nuova stagione di Serie A. Mancano 5 giorni alla prima giornata di campionato. Per vedere la Lazio in campo bisognerà aspettare un po' di più. I biancocelesti esordiranno il 26 settembre in Sardegna contro il Cagliari. Nella nottata di ieri, è andata in onda, come ogni fine settimana, "La Domenica Sportiva". Tra gli ospiti era presente anche Fulvio Collovati. L'ex calciatore di Milan e Inter ha stilato quella che è, dal suo punto di vista, la griglia di partenza della Serie A, ovvero un elenco delle squadre favorite per le prime 10 posizioni. Questa la griglia: 1) Juventus, 2)Inter, 3) Milan, 4)Napoli, 5) Lazio, 6)Fiorentina, 7) Roma, 8) Atalanta, 9) Torino, 10) Cagliari. Collovati ha posizionato la Lazio in zona Europa League e quindi fuori dalle prime quattro posizione. Come ogni anno, la squadra biancoceleste viene sottovalutata. I ragazzi di Inzaghi sono chiamati a ribaltare i pronostici e le aspettative.

