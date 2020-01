Serie A, l’Atalanta travolge il Torino: Ilicic per tre volte sul tabellino

All’Olimpico si è appena concluso il match tra Torino ed Atalanta. L’armata di Gasperini ha rifilato ben sette gol agli avversari, a partire da quello di Ilicic, arrivato al 17’: Laxalt commette un errore fatale, Palomino ruba la palla e serve il compagno di squadra che, da distanza ravvicinata, va in rete. Dopo poco più di dieci minuti arriva il raddoppio. Questa volta è Gosens a mettere la firma sul tabellino con un sinistro al volo che si infila nell’angolino. A qualche secondo dal termine del primo tempo, va in rete ancora l’Atalanta, questa volta dagli undici metri, con Zapata. Inizia la ripresa ma la musica non cambia, e al 53’ Ilicic sigla la sua personale doppietta, che diventerà tripletta un minuto più tardi, quando il parziale si trasforma in 0-5. Al 76’ Izzo, già ammonito, commette un fallo di frustrazione su Djimsiti e viene espulso. Il risultato è ancor più pesante dopo altri due ‘penalties’, concretizzati entrambi da Muriel. I bergamaschi agganciano così la Roma al quarto posto a 38 punti, mentre la squadra di Mazzarri rimane ferma a 27.

