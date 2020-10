Serie A, le squadre di Champions girano a vuoto: solo un punto nella quarta giornata

Juventus, Inter, Atalanta e Lazio. Le quattro forze della scorsa Serie A non hanno trovato la vittoria nella quarta giornata. La Dea si arrende a un primo tempo incredibile del Napoli, Lukaku perde il duello personale con Ibra e il derby va al Milan, la Lazio cade a Marassi 3-0. L'unico punto lo fa la Juventus, un pareggio che però sa di sconfitta. Morata e compagni non vanno oltre l'1-1 sul campo del Crotone che trova il primo punto del campionato. Una giornata di campionato deludente per le quattro migliori squadre dello scorso anno che forse stanno già pensando ai gironi di Champions League. Tra domani e dopodomani infatti, si disputa la prima giornata che già può valere molto in ottica qualificazione. Martedì la Juve fa visita alla Dinamo Kiev mentre la Lazio ospita il Borussia Dortmund. Mercoledì invece Midtjylland - Atalanta e Inter - Borussia Mönchengladbach.

