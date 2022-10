Serie A, Lecce e Fiorentina si spartiscono la posta: X al Via del Mare

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

La decima giornata di Serie A si è chiusa con il posticipo del Via del Mare tra Lecce e Fiorentina. Le squadre di Baroni e Italiano si sono spartite la posta in palio: il risultato finale di 1-1 regala un piccolo passo in classifica per entrambe. Apre le marcature Ceesay in chiusura di primo tempo, ma dopo l'intervallo Kouame rimette il risultato in parità. La Fiorentina sale così a 10 punti, il Lecce a 8.