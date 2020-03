Serie A, Lo Monaco anticipa: "Campionato sospeso fino al 5 aprile"

“L’obbligo di prendere tutte le precauzioni del caso mi sembra doveroso. Faremo il Consiglio Federale in conference call e si deciderà credo di spostare il campionato come richiesto a gran voce da tante componenti”. Pietro Lo Monaco, ai microfoni di tuttomercatoweb.com, ha anticipato così la decisione (prevedibile) che verrà presa domani durante il Consiglio Federale straordinario convocato dal presidente della Figc Gabriele Gravina. “Parteciperò in Conference call. L’orientamento generale – aggiunge il consigliere federale - è di spostare i campionati. Sarà un consiglio critico, con tante situazioni da sviscerare. Credo che i campionati riprenderanno il 5 aprile”. La Lazio si è opposta al blocco del campionato: “Non aggiungo niente e non esagero dicendo che è un’ipotesi che mi sento di avallare perché continuare sarebbe una parvenza di continuità di una normalità. Anche se giocare a porte chiuse è un controsenso. Si stanno usando tanti di quegli accorgimenti che disputare una partita a porte chiuse diventa problematico. Ma è problematico anche far allenare le squadre, perché c’è un contatto fisico. Diventa difficile pensare che si possa svolgere l’attività del gioco del calcio in una condizione”. In dubbio ci sono anche gli Europei: “È un problema che sarà oggetto di discussione. Perché investe le competizioni internazionali e il calcio internazionale. Di concerto con la Fifa bisogna studiare un’ipotesi di spostamento degli Europei, ma è un’idea che non voglio mettere in preventivo. Però se il virus continua...”.

