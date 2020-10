Serie A, Mihajlovic contro la Lazio per la diciottesima volta: i precedenti

Un forte legame con la tifoseria e con il club con il quale ha giocato dal 1998 al 2004. Sabato sera, Sinisa Mihajlovic tornerà allo Stadio Olimpico per affrontare la Lazio. Non potrà salutare la Curva Nord e tutti i tifosi per ovvie ragioni, ma sarà comunque una partita speciale per lui. Sinisa e la Lazio si sono affrontati ben 17 volte, da quando il serbo fa l'allenatore. La prima fu proprio un Lazio-Bologna, disputato il 28 febbraio 2009 e vinto 2-0 dai biancocelesti grazie alla doppietta di Zarate. Da lì in poi tanti altri incroci con Mihajlovic che ha allenato Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan, Torino e poi di nuovo Bologna. In sole 3 occasioni il tecnico serbo ha trovato la vittoria contro la Lazio. Nel 2010 Lazio-Catania 0-1, nel 2015 Lazio-Milan 1-3 e nel 2017 Lazio-Torino 1-3. Nei restanti incontri, 5 pareggi e ben 9 sconfitte per Sinisa quando rivede i colori biancocelesti. La vittoria più larga della Lazio contro Mihajlovic è datata 5 gennaio 2015. In quell'occasione, gli uomini di Pioli strapazzarono 3-0 la Sampdoria grazie ai gol di Djordjevic, Felipe Anderson e Parolo. Domani è attesa una sfida delicatissima per due squadre che non sono partite benissimo in campionato e che avranno voglia di rifarsi.

