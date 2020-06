Serie A, niente licenza UEFA al Genoa: la società non ha completato la domanda

La Figc ha comunicato che a 16 squadre di Serie A è stata rilasciata la licenza UEFA. Tra i 4 club a cui non è stata rilasciata c'è il Genoa: dietro questa decisione non c’è però alcuna mancanza da parte del club rossoblù, che aveva effettuato la richiesta a gennaio per poi decidere di non completarla nel mese di marzo. La classifica ha spinto la società a non proseguire la pratica.