Serie A, oggi in campo Lazio, Venezia e Torino: il programma completo

© foto di Insidefoto/Image Sport

È tornata la Serie A. La pausa concessa per via delle nazionali ormai è alle spalle, ora i fari sono puntati tutti sul campionato. A dare il via alla trentunesima giornata sarà la sfida tra Spezia e Venezia, importante per entrambi ma soprattutto per i lagunari che sono in piena zona retrocessione. Il pomeriggio proseguirà con la gara tra Lazio e Sassuolo all’Olimpico, i biancocelesti avranno l’onere di riscattarsi dopo il derby. Infine, per concludere la serata ci sarà il match tra Salernitana e Torino. Altro scontro importante per la salvezza. Di seguito il programma completo

Spezia – Venezia, ore 15

Lazio – Sassuolo, ore 18

Salernitana – Torino, ore 20:45

