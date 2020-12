Serie A, pareggiano Torino e Bologna: a Verdi risponde Soriano

Si affrontano Torino e Bologna nell'anticipo delle 12:30. Due compagini in cerca di risultato, che però non danno vita a una partita entusiasmante nel primo tempo. Ritmi bassi e poche occasioni da gol, tranne una traversa colpita da Svanberg: al termine dei primi 45 minuti le porte rimangono inviolate. Il piglio cambia nella ripresa, soprattutto nei granata. E sono proprio i padroni di casa, al 69' minuto, che trovano il vantaggio: punizione di Verdi, intervento poco preciso di Da Costa che non evita la rete. Prova a cambiare passo il Bologna per rimettersi in carreggiata, obiettivo raggiunto al 78': Vignato serve Soriano, che incrocia e non sbaglia. Nonostante i tentativi finali di entrambe le compagini, il risultato non cambia fino alla fine. Termina 1 a 1 la gara.