Serie A, pareggio Samp - Sassuolo. Parma e Verona ok

Terminano tutte le partite delle 15:00. Il Verona riesce a mettere ko il Lecce di Liverani. Prima colpisce Dawidowicz, poi Pessina firma il raddoppio al minuto 34'. Nella seconda frazione di gara Pazzini chiude i giochi realizzando il rigore del 3 a 0, la compagine di Juric si tiene in scia Europa League a 29 punti. La Sampdoria non va oltre il pareggio con il Sassuolo, nonostante la gara giocata in superiorità numerica per 65 minuti e il costante assedio nell'area avversaria. Vince il Parma con l'Udinese, grazie ai gol di Gagliolo al minuto 19 e Kulusevski al 34'. I ducali agguantano il Cagliari a 31 punti, reduce dal pareggio a San Siro con l'Inter.

