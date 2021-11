Serie A, pari tra Cagliari e Salernitana: la salvezza è ancora lontana

Si è concluso con un nulla di fatto il match tra Cagliari e Salernitana, anticipo della quattordicesima giornata di Serie A. Un punto a testa per le due squadre fanalino di coda che sono in lotta per la salvezza, un pareggio inutile ai fini della classifica. Il primo tempo si chiude sullo 0 a 0, Pavoletti al 73’ apre le marcature accendendo la speranza di una vittoria e dei tre punti che avrebbero permesso al Cagliari di superare temporaneamente il Genoa. Speranza svanita al 90’ quando Bonazzoli con un tiro al volo riporta il risultato sull’1 a 1. Uno scontro diretto che le due squadre non hanno saputo sfruttare a proprio vantaggio, il cammino per la salvezza è sempre più in salita.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

FORMELLO - Lazio, ripresa dopo la notte a Mosca: scarico e ora il Napoli

Napoli - Lazio, le probabili formazioni: al 'Maradona' torna l'undici tipo