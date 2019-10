Serie A, per l'8ª giornata riproposta l'iniziativa #ioleggoperché: i dettagli

Cultura e sport hanno l'obbligo di andare a braccetto, e così sarà (per il quarto anno consecutivo) in occasione dell'8ª giornata di Serie A. Inaugurata proprio da Lazio - Atalanta. La Lega ha infatti riproposto l'iniziativa #ioleggoperché: in tutti i campi di Serie A, i giocatori di ogni squadra e gli arbitri scenderanno sul terreno di gioco con un libro, che poi sarà da loro autografato e regalato ai bambini che li avranno accompagnati. Nel frattempo sui maxischermi sarà trasmesso un video promozionale del progetto e sul campo verrà esposto uno striscione con su scritto #ioleggoperché. La lodevole iniziativa, promossa in sinergia con l'Associazione Italiana Editori, viene portata avanti per favorire la creazione e lo sviluppo delle biblioteche scolastiche italiane. La lettura, così come lo sport, va incentivata fin dall'infanzia.

