Serie A, quando sarà sorteggiato il calendario per la stagione 24/25

Il 14 luglio terminerà l'Europeo in Germania e i club di Serie A potranno concentrarsi sul campionato 2024/25. In merito, la Lega ha reso noto nelle scorse settimane che la stagione ripartirà nel weekend del 17-18 agosto. Si disputeranno le prime tre giornate e poi, nel fine settimana del 7-8 settembre, la prima pausa per lasciare spazio ancora alle Nazionali impegnate nella Nations League. C'è attesa per il sorteggio del calendario, la data non è stata ancora ufficializzata ma, come riporta Calcio e Finanza, dovrebbe svolgersi con molta probabilità giovedì 4 luglio.

