Serie A, quote esoneri allenatori: Inzaghi sul podio dei "sicuri"

QUOTE ESONERO ALLENATORI - Si scommette su tutto, pure sugli esoneri degli allenatori. Chi sarà il primo ad essere cacciato? Quanti saluteranno da qui a fine stagione? Come riporta l’agenzia di stampa Agimeg i bookmakers hanno dato le quote fornendo una classifica dal tecnico più in bilico a quello più sicuro di non perdere il posto. In testa c’è Liverani, altamente in pericolo dopo 0 punti in due partite con il suo Lecce: un suo esonero è pagato 1,83 la posta scommessa. Discorso molto simile per Montella, la sua quota è 1,85. Chiude il podio degli allenatori a rischio Juric del Verona a 2,00. Scorrendo la lista troviamo Di Francesco (Sampdoria) quarto (2,25), Fonseca della Roma undicesimo (3,50) e Sarri alla Juve tredicesimo (5,50). Gli allenatori meno a rischio e dunque quelli con la quota più alta sono: Inzaghi (10,00) e Conte e Ancelotti entrambi a 20,00. La fiducia anche degli scommettitori su Lazio, Inter e Napoli è molta.

1. Liverani (Lecce) a 1,83

2. Montella (Fiorentina) a 1,85

3. Juric (Verona) a 2,00

4. Di Francesco (Sampdoria) a 2,25

5. Corini (Brescia) a 2,50

6. Tudor (Udinese) a 3,00

7. Maran (Cagliari) a 3,00

8. Andreazzoli (Genoa) a 3,00

9. D'Aversa (Parma) a 3,50

10. Semplici (Spal) a 3,50

11. Fonseca (Roma) a 3,50

12. Giampaolo (Milan) a 4,25

13. Sarri (Juventus) a 5,50

14. De Zerbi (Sassuolo) a 5,50

15. Mazzarri (Torino) a 7,50

16. Gasperini (Atalanta) a 10,00

17. Inzaghi (Lazio) a 10,00

18. Ancelotti (Napoli) a 20,00

19. Conte (Inter) a 20,00

