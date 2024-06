Serie A, record di spettatori negli stadi: non succedeva da 25 anni

TUTTOmercatoWEB.com

Stagione intensa quella che si è appena conclusa, in cui non sono mancati colpi di scena. Ha sorpreso e deluso, ma certamente appassionato i tifosi e a confermarlo sono i numeri. La Serie A, in questa annata, ha fatto registrare una media spettatori negli stadi altissima, non accadeva da quella del 1997/98, con un dato che tocca le 30.911 presenze per incontro. Negli ultimi venticinque anni, la stagione peggiore è stata quella 2006/07, quella della rivalsa post Calciopoli con la conquista dei Mondiali e il successo del Milan in Champions League, con una media appena superiore ai 19mila spettatori.

