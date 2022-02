Serie A, Simeone implacabile: Verona a quota 40, affonda il Venezia

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Prosegue la scalata dell'Hellas Verona verso la zona Conference League. La squadra di Igor Tudor ha battuto 3-1 il Venezia, raggiungendo quota 40 punti in classifica, trascinata da un Giovanni Simeone in giornata di grazia. L'attaccante argentino, terzo in classifica marcatori con 15 gol alle spalle di Vlahovic e Immobile, nel secondo tempo ha realizzato una tripletta sbloccando una partita che per gli scaligeri si stava complicando. Il gol della bandiera del Venezia è di David Okereke, che non impedisce ai lagunari di Zanetti di entrare tra le ultime tre, scavalcata di tre punti dal Cagliari vittorioso a Torino.