Serie A, stipulato un nuovo accordo con la UEFA: ecco di che cosa si tratta

La Serie A e la UEFA sono pronte a lavorare fianco al fianco per garantire un calcio impegnato su più tematiche e maggiormente solidale. Sono precisamente undici i temi su cui è stato basato l'accordo di collaborazione stipulato nelle scorse settimane, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, e che prevede iniziative concrete sui campi e campagne di comunicazione inerenti: antirazzismo, tutela dell’infanzia e della gioventù, uguaglianza e inclusione, calcio per tutte le abilità, salute e benessere, sostegno ai rifugiati, solidarietà e diritti, economia circolare, tutela del clima, sostenibilità degli eventi e sostenibilità delle infrastrutture.

Le prime parole inerenti questo progetto, allargato a più tematiche, sono di Lorenzo Casini, presidente della Serie A, il quale ha sottolineato l'importanza del settore calcistico " seguito da milioni di persone in tutto il mondo" e le responsabilità che questo deve assumersi nel creare un impatto positivo. A lui si è aggiunto anche Michele Uva, direttore della responsabilità sociale della Uefa, il quale ha spiegato che, sfruttando la Serie A, si ha come obiettivo quello di creare un messaggio a tutela del rispetto dei diritti umani e dell'ambiente, punti centrali nel calcio europeo.