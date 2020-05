Serie A, tutti fremono per la ripresa: e Ronaldo fa il turista a Madeira... - FOTO

Lavori in corso per la ripresa della Serie A, i giocatori sperano di poter tornare il prima possibile sui campi da gioco. Eppure, non proprio tutti sembrano avere così fretta. Diversi giocatori della Juventus sono attualmente lontani da Torino, e tra questi c'è anche Cristiano Ronaldo. Il portoghese si trova a Madeira con la sua famiglia, continua a godersi la quarantena in attesa di novità sulla ripresa della stagione. Su Instagram ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme al figlio, con tanto di didascalia: "Alla scoperta della mia isola con la miglior compagnia". Insomma, una gita fuori porta tra un allenamento e l'altro. In Italia continua la fitta diatriba tra istituzioni e mondo del calcio. Tutti si stanno preparando per farsi trovare pronti. Qualcuno, almeno sembra, sta vivendo questi giorni con più tranquillità.