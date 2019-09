Serie A, un punto per Verona e Udinese: termina a reti inviolate il match

Il primo anticipo di questa quinta giornata di Serie A ha visto affrontarsi Verona e Udinese. Primo tempo sostanzialmente equilibrato, terminato con il risultato di 0 a 0. I gialloblù fanno gran fatica a creare dalla trequarti in avanti, mentre i bianconeri si rivelano più propositivi creando l’unica vera occasione da gol con Lasagna, che spara però alto sopra la traversa da pochi passi. Nella ripresa prova a svegliarsi il Verona, che chiude con veemenza l’Udinese nella propria area di rigore. Al minuto 76' arriva l'occasione vera per gli uomini di Juric: cross in mezzo di Amrabat, Stepinski colpisce di testa ma Musso compie il miracolo deviando la palla sulla traversa. Continua a provarci il Verona, senza però riuscire a passare in vantaggio. Termina a reti inviolate il match: 0 a 0 tra Verona e Udinese al Bentegodi.

