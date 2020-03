Serie B, Benevento: "Pronto a ritirarmi se ci negano la promozione in A"

Non solo la Serie A: l'emergenza Coronavirus ha creato disagi anche nelle categorie inferiori al massimo campionato italiano. Attraverso il consiglio federale staordinario di ieri sono state formulate diverse ipotesi da applicare in caso di sospensione dei tornei. Una di queste prevede la non assegnazione dei risultati sportivi conseguiti fino a questo momento, tra cui anche la promozione in massima serie. Circostanza questa che porterebbe a una decisione drastica Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ovvero la formazione che sta letteralmente stracciando il campionato di Serie B (+22 sulla terza): "La questione prioritaria è la salute dei cittadini, ciò che mi vede critico sono le soluzioni che ci saranno quando tornerà la normalità. Nell'ipotesi in cui dovessero negare al Benevento di salire in A, io cercherò di capire se tutto viene fatto in nome di un sacrificio generale. Se invece vengono premiate istanze di natura soggettiva per club che hanno maggiore rilevanza nazionale, il Benevento dovrà cercarsi un altro patron", le sue parole a Radio Punto Nuovo. Un'ipotesi, a dire il vero, comunque remota in questo momento: "La Lega B vuole terminare questo campionato, non è normale dopo 28 partite annullare i sacrifici economici, finanziari di una tifoseria, di una società, di una città".

