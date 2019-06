Serie B, Ferrero vuole la Salernitana. Ma Lotito spara alto...

Da qualche mese, ormai, si vocifera di un sempre più probabile addio di Massimo Ferrero alla Sampdoria. Sia Vialli – tramite la sua società CalcioInvest LCC – che il gruppo Aquilor sono alla finestra, con l'ex presidente blucerchiato Garrone che sta facendo pressioni per spingere l'imprenditore romano all'addio. Si tratterebbe a tutti gli effetti di una sconfitta per Ferrero, di certo poco attratto dalla possibilità lasciare il suo club da incompiuto. Ecco perché, in caso di cessione, il produttore cinematografico avrebbe voglia di rimanere nel mondo del calcio. Un desiderio che l'avrebbe spinto a chiedere a Lotito di vendergli la Salernitana, lo riporta tuttosalernitana.com. Più una battuta che una vera richiesta, alla quale però il presidente della Lazio avrebbe risposto sparandola grossa: 20 milioni, chiavi in mano. È inutile a questo punto riportare la reazione negativa di Ferrero, che per ora si terrà ben stretta la Sampdoria. Comunque, quello di Lotito non è stato altro che un modo garbato per dire “no, grazie”. L'intenzione del patron biancoceleste è quella di portare avanti il suo progetto con la squadra campana, Ferrero non è il primo a cui – anche di fronte a una proposta scherzosa – Lotito risponde picche.

