Serie B, Foggia e Venezia fanno ricorso al Tar: tutti salvi e niente play-out?

Era sabato 11 maggio: il fischio finale della Serie B sanciva promozioni, retrocessioni, play-off e play-out. Un sogno, forse un miraggio. Perché in questi 22 giorni si è dimostrato che i verdetti del campo contano niente, zero, di fronte a un tribunale. Escludendo Brescia e Lecce, promosse e quindi salve da questo caos che ancora si prova a chiamare “Serie B”, tutto il resto è stato stravolto sotto l'azione di un unico filo conduttore: il Palermo. La retrocessione in C dei siciliani, nella sentenza di primo grado del tribunale FIGC, aveva salvato il Venezia – ai play-out stando ai risultati sportivi – e pure il Foggia, ripescato dalla C e con almeno la possibilità di giocarsi l'ultima chance ai play-out contro la Salernitana (anche questi, prima annullati e poi ripristinati dando ragione ai pugliesi, che avevano impugnato quella decisione). A oltre due settimane dalla sentenza, mentre i play-off si sono giocati fino ad arrivare al loro atto conclusivo, la corte d'Appello ribalta tutto: Palermo penalizzato di 20 punti e quindi salvo, Venezia di nuovo ai play-out e Foggia in C.

RICORSO AL TAR – Foggia e Venezia non ci stanno, e si uniranno nel fare ricorso al Tar del Lazio. Dopo la sentenza i lagunari avevano protestato ufficialmente con una conferenza stampa tenuta dal presidente Tacopina e da Serse Cosmi, allenatore dei veneti, che ha detto: “L’11 maggio, quando abbiamo raggiunto i playout, eravamo certi di doverli giocare. Poi ci siamo sentiti liberi dopo la decisione di far retrocedere il Palermo, pensavamo a come doverci salutare. È ovvio che così non ci siamo allenati regolarmente. Non voglio parlare di campionato falsato, ma non c’è credibilità. È come se ci avessero detto ‘Siete stati salvi 20 giorni, però ora dovete giocare i playout sennò ci incazziamo’”. Il Venezia dunque ha fatto ricorso, e la neo retrocessa Foggia ha deciso di seguire le orme degli arancioneroverdi. La volontà dei veneti è quella di non presentarsi ai play-out programmati per il 5 e 9 giugno contro la Salernitana, salvandosi d'ufficio insieme al club campano (e al Foggia) a seguito della sentenza del Tar prevista per l'11 giugno. In questo modo la Serie B dalla prossima stagione tornerebbe a 22 squadre, accontentando tutti, meno che il campo.

