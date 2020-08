Serie B, Frosinone - Pordenone 0-1: il gol di Tremolada decide l'andata delle semifinali dei playoff

Finisce con la vittoria del Pordenone allo Stirpe l'andata delle semifinali dei playoff di Serie B. La partita rimane bloccata a lungo, in particolare fino all'82', quando Luca Tremolada porta in vantaggio i suoi con un gran gol di sinistra. Il marcatore del match era entrato in campo solamente qualche minuto prima, al 79', al posto di Pobega. I gialloblù tentano di acciuffare il pareggio fino alla fine dei cinque minuti di recupero, ma la porta sembra stregata. Il Frosinone riesce a mettere anche la palla in rete con Salvi, ma l'arbitro annulla la rete per la posizione di fuorigioco di Ariaudo, e non cambia idea al termine del check del Var. Risultato particolarmente negativo per la squadra di Alessandro Nesta che, in vista della sfida di ritorno di mercoledì alle 21 a Trieste, deve far fronte alla sconfitta in casa. Ai ciociari non bastererebbe neanche la vittoria per 1-0, bensì gli occorrerebbe il successo con due gol di scarto per passare il turno e volare in finale. In situazione di parità, infatti, varrebbe il piazzamento in classifica: la squadra di Tesser può vantare il quarto posto, al contrario di quella guidata dall'ex difensore, che ha chiuso all'ottavo.

Benfica, Jorge Jesus su Cavani: “Il presidente sta facendo di tutto per prenderlo”

Calciomercato Lazio, dalla Turchia: anche il Fenerbache su Malang Sarr

TORNA ALLA HOMEPAGE