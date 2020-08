Benfica, Jorge Jesus su Cavani: “Il presidente sta facendo di tutto per prenderlo”

Edinson Cavani è in cerca di una nuova avventura. L’attaccante uruguaiano ex Napoli ha lasciato il PSG a fine contratto ed è stato accostato a diversi club europei tra cui la Lazio. Anche Inter e Atletico Madrid si sono interessate al calciatore. Chi è più avanti nella trattativa è il Benfica che sta per portare in Portogallo el Matador. Jorge Jesus, allenatore del Benfica, ha parlato di un possibile arrivo di Cavani ai microfoni del canale ufficiale del club: “Ovviamente mi piacerebbe averlo ma sappiamo che finanziariamente non è facile. Si parlava già di lui prima che arrivassi qui. Il presidente sta facendo di tutto per realizzare questo sogno, ma ha anche il senso della realtà".

