Serie B, il Collegio di Garanzia respinge il ricorso del Chievo: la sentenza

Un periodo particolare per il Chievo che non si è concluso come la società sperava. Il club veronese è stato infatti escluso dal campionato di Serie B, insieme ad altri cinque club, per decisione della Covisoc. Decisione avvalorata anche dal Consiglio Federale che ha bocciato il ricorso in secondo grado di giudizio. La società ha successivamente presentato il ricorso al Collegio di Garanzia del CONI, nel tentativo di ribaltare la situazione. Come riporta TMW, il Collegio di Garanzia si è riunito presieduto dal Presidente Raffaele Squitieri, deliberando la definita esclusione dell’A.C. Chievo Verona S.r.l. dal Campionato di Serie B respingendo anche il ricorso. Di seguito le determinazioni della sentenza: “HA RESPINTO il ricorso, iscritto al R.G. ricorsi n. 76-2021, depositato, in data 19 luglio 2021, nell'interesse della società A.C. Chievo Verona s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), avente ad oggetto la richiesta, da parte di A.C. Chievo Verona s.r.l., di riforma e/o di annullamento del provvedimento del Consiglio Federale della FIGC, di cui al Comunicato Ufficiale n. 12/A in data 16 luglio 2021, con il quale è stato respinto il ricorso della Società ricorrente avverso il diniego della Commissione Vigilanza Società di calcio (Co.Vi.So.C.), prot. n. 4650/2021 in data 8 luglio 2021, della concessione della Licenza Nazionale per l’iscrizione al Campionato di Serie B per l’anno 2021/2022, e, per l’effetto, non è stata concessa tale Licenza; HA, ALTRESI’, DICHIARATO LA PARTE RICORRENTE TENUTA A RIMBORSARE LE SPESE DEL GIUDIZIO ALLA FIGC, CHE HA LIQUIDATO IN € 2.500,00; NULLA PER E SPESE DELLA PARTE CONTROINTERESSATA”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

AURONZO GIORNO 18 - Lazio, seduta mattutina: la squadra prepara l'amichevole col Padova