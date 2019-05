Serie B, il Palermo è salvo: 20 punti di penalizzazione e classifica stravolta

Clamoroso ribaltone in Serie B: il Palermo, condannato in primo grado alla retrocessione d'ufficio in Serie C per illecito sportivo, è stato ripescato in B dalla Corte d'appello. Come riporta l'Ansa, la seconda sentenza, arrivata poco fa, ha inflitto ai rosanero “solo” 20 punti di penalizzazione nel campionato appena concluso. Una situazione che a questo punto permette ai siciliani di restare in serie cadetta, condannando il Foggia alla retrocessione (come sarebbe stato in condizioni normali) e mandando la Salernitana ai play-out nuovamente con il Venezia, che poteva ritenersi salvo dopo la condanna del Palermo. È cambiato tutto ancora una volta, ma in questo caso a festeggiare sono i rosanero.

