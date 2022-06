Serie B, la Top 11 degli Under 23: c’è Carnesecchi - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

È il momento di tirare le somme anche in Serie B. Tutti i verdetti sono stati rivelati e i protagonisti hanno detto la loro in un campionato aperto fino all'ultimo. Una stagione incredibile dominata da tantissimi giovani al primo anno tra i grandi. Parecchi di loro adesso sono pronti per il grande salto. La pagina ufficiale della Serie B ha stilato la Top 11 degli Under 23. Tra i pali c'è Marco Carnesecchi che ha conquistato la promozione con la Cremonese ed è l'obiettivo numero uno per la porta della Lazio. Con lui anche i napoletani Zerbin e Gaetano, lo juventino Fagioli e il centrale di proprietà dell'Atalanta Okoli.