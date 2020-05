Serie C, campionato sospeso: le squadre promosse in B

Non ripartirà la Serie C, le condizioni per ripartire non ci sono. In attesa di comunicazioni ufficiali, queste le indiscrezioni emerse dall’assemblea di oggi. Il campionato verrà sospeso definitivamente con alcune importanti decisioni d’ufficio. Saliranno in Serie B Monza, Vicenza e Reggina, le prime classificate nei tre gironi al momento dello stop. Verranno bloccate poi le retrocessioni e i ripescaggi dalla Serie D, mentre la quarta promossa verrà stabilita attraverso una media ponderata basata sul rapporto tra gare giocate e punti (premierebbe il Carpi). La decisione finale spetterà al Consiglio Federale chiamato a riunirsi la prossima settimana, ma intanto l’indirizzo è stato dato.

