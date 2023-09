Shock Nizza! Un calciatore minaccia il suicidio su un ponte autostradale: il motivo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il mondo del calcio francese è sotto shock in queste ore per quanto sta accadendo sul ponte Magnan, sulla A8, vicino a Nizza. Secondo le informazioni dei media transalpini un uomo minaccia di suicidarsi gettandosi di sotto. Si tratterebbe, riferisce FanPage, di un giocatore del Nizza che si è fermato sulla corsia d'emergenza dell'autostrada con l'intenzione di lanciarsi. Con quest'ultimo sono in corso trattative, sul posto sono presenti i servizi di emergenza e la gendarmeria.

Il club francese ha ora inviato il suo psicologo al fine di negoziare. Una situazione drammatica in queste ore d'angoscia per il giocatore, i familiari e il club. Secondo le prime informazioni riportate da BeFootball si tratterebbe di Alexis Beka Beka, centrocampista 22enne del Nizza acquistato nell'agosto 2022 dalla Lokomotiv Mosca. Utilizzato pochissimo la scorsa stagione, non ha ancora giocato in questa annata. Le cause sarebbero riconducibili a una delusione amorosa.

