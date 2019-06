Si finge Pirlo e truffa negozi di lusso: denunciato ex orafo

Un ex orafo, Alessandro Palazzolo, è finito nei guai per essersi finto Andrea Pirlo. Originario di Valenza Po, 48 anni, ha alle spalle un procedimento fallimentare e piccoli guai con la giustizia. Ora, è arrivata anche la denuncia della Digos di Torino per sostituzione di persona e truffa. In diverse città, spacciandosi per l'ex centrocampista della Juventus, ha stretto amicizia con i titolari di alcuni negozi per telefono. La moglie, anche lei finita nel ciclone, si recava nei punti vendita spacciandosi per una collaboratrice di Andrea Pirlo: denunciata in concorso. La denuncia del vero ex calciatore ha dato inizio alle indagini. Ci sarebbero stati anche episodi spiacevoli, per la precisione cinque, in cui l'ex orafo si sarebbe insinuato nella vita dell'ex Juve assumendo il profilo di un vero e proprio stalker, contattando il medico di famiglia e chiedendogli una scorciatoia per una visita o spacciandosi per suo fratello durante una festa. Poi il piano per ottenere sconti nei negozi: si presentava come Andrea Pirlo, otteneva uno sconto importante e la sua collaboratrice passava a ritirare la merce.

