Signori a Maradona: "Auguri al più forte giocatore della storia del calcio" - VD

Anche l'ex bomber della Lazio Beppe Signori si è unito con un video messaggio ai tantissimi calciatori ed ex che nella giornata di oggi hanno voluto omaggiare Diego Armando Maradona per i suoi 60 anni. "Tanti auguri a Diego per i suoi primi 60 anni, secondo il mio punto di vista il giocatore più forte della storia del calcio, spero di vederti presto", queste le parole postate su Instagram.

