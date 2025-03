Siviglia sicuro: "Lazio di cuore, questa è una squadra! Bravo Baroni a..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di Radio Laziale è intervenuto l'ex difensore biancoceleste Sebastiano Siviglia. Nello specifico ha parlato della vittoria allo scadere della Lazio contro il Viktoria Plzen in Europa League, soffermandosi anche su alcuni singoli e su mister Baroni. Queste le sue parole: "Vittoria allo scadere? Casualità, ma fino ad un certo punto. La squadra è propensa a giocare nonostante le difficoltà, visto che comunque ha affrontato un avversario che aveva voglia di vincere e di ribaltare la partita. La forza della Lazio è stata nello sferrare l'ultimo colpo decisivo rimanendo in piedi. Ieri è stata una partita diversa rispetto a quella contro il Milan: il secondo tempo è stato di grande sofferenza con il Viktoria Plzen che giocava un calcio sporco sulle secondo palle. La squadra di baroni però si è calata perfettamente in questo contesto".

"Gigot? Fa parte della sua natura essere irruento. È un giocatore di qualità ma deve essere un po' più attento, deve dominare il suo istinto per essere un giocatore di livello superiore. Se non ti controlli rischi di creare problemi a te e alla tua squadra come successo ieri. Questa squadra sta dimostrando di avere un grande cuore. La favorita per la vittoria finale in Europa League? È difficile pronosticare, ci sono squadre da Champions che sono in Europa. Il pensiero che ricorre tra tutti è il derby in finale, ma il percorso è ancora lungo. Ci possono essere ulteriori novità. Di certo la storia non conta e le partite vanno giocate tutte sempre".

"Bisogna ragionare partita per partita, questa squadra va tutelata senza mettergli pressione. Potenzialmente questa Lazio può fare qualsiasi cosa, la società e Baroni hanno fatto un lavoro straordinario in un anno di grande rinnovamento. Isaksen sembra un altro rispetto al passato e questo è merito dell'organizzazione e del tecnico che gli ha dato fiducia. Baroni? Lo conosco, il lavoro in questi anni ha dimostrato il livello di gestione che ha. Si è meritato il ruolo che ha ora arrivando preparato. Sta facendo un grande campionato: chapeau a lui, ai giocatori e alla società che ha fatto questa scelta di cambiamento".