Sky risponde a Juric: "Sconcertati dai suoi modi: ecco cosa gli avremmo chiesto"

Dopo il battibecco avvenuto ieri sera nel post partita di Napoli - Verona tra il giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini e l'allenatore Ivan Juric, il direttore dell'emittente sportiva Federico Ferri ha replicato con un articolo al tecnico: "Non so se siano state più sorprendenti la maleducazione e l’aggressività gratuite di Ivan Juric o il comunicato scritto dalla società pochi minuti dopo l’esibizione dell’allenatore del Verona, al termine della partita pareggiata a Napoli. Se Juric avesse lasciato terminare la domanda, avrebbe scoperto che il nostro giornalista gli stava per chiedere come avesse fatto a ritrovare il Verona migliore, dopo che nelle ultime partite i risultati non erano stati all’altezza della squadra fantastica che ha sfiorato l’Europa per lunghi periodi delle ultime due stagioni, passando da bella rivelazione a brillante realtà del calcio italiano. Dunque, nessuna domanda inopportuna. Nessun riferimento ai valori sportivi. Nessun sospetto, nessuna insinuazione, nessun retropensiero. Almeno da parte nostra ".

MARCHISIO - "Attraverso un tweet l'ex centrocampista della Juve Claudio Marchisio aveva espresso nella serata di ierisolidarietà al tecnico degli scaligeri: "E comunque complimenti a Juric. Non si può iniziare l'intervista con certe parole. E avere il coraggio di andare via e non continuare l'intervista è stata la decisione più giusta. Come ha detto il mister: Solo in Italia ".

