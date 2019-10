SONDAGGIO - Bologna - Lazio: vota il migliore in campo dei biancocelesti

Bologna - Lazio è stato un turbinio di emozioni. Dal saluto commosso - e ricambiato - delle due tifoserie a Mihajlovic, ai 4 gol, le due espulsioni e un rigore che in casa biancoceleste ha lasciato un sapore metallico in bocca: quello della traversa. Sul settimo legno stagionale si sono arenate le speranze di tre punti di Correa e compagni. Un errore, quello del Tucu, che la sosta faticherà a cancellare immediatamente. Ma voltare pagina è necessario. Serve digerire questi due punti persi e continuare il percorso verso la Champions League, il campionato è appena cominciato. Nel frattempo gentili lettori de Lalaziosiamonoi.it, a voi la scelta: chi è stato il migliore in campo di Bologna - Lazio?

CLICCA QUI PER VOTARE IL TUO MIGLIORE IN CAMPO