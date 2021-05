SONDAGGIO - Calciomercato Lazio, chi dopo Inzaghi: plebiscito per Sarri, i risultati

AGGIORNAMENTO ORE 19:45 - Un plebiscito, Maurizio Sarri è il vostro preferito come erede di Simone Inzaghi. L'ex tecnico di Chelsea e Juventus è stato il più votato nel sondaggio lanciato dalla nostra redazione per capire chi vorreste al posto del piacentino. Il mister nato a Napoli ha ricevuto il 39,80 % dei voti. Alle sue spalle, ma molto staccato, c'è a sorpresa Walter Mazzarri che si ferma al 17,59%. Medaglia di bronzo per Sergio Conceicao con il 15,80%, mentre Sinisa Mihajlovic è quarto con il 12,60%. Staccati tutti gli altri, per la classifica completa scorri a fine pagina.

Simone Inzaghi ha deciso di lasciare la Lazio. Il tecnico ha scelto di accettare la corte dell'Inter e sposare il progetto nerazzurro. Ora tocca a Lotito e Tare scegliere chi avrà il compito di sostituire e non far rimpiangere il mister piacentino. Tanti i nomi che circolano e che in queste ore sono stati accostati alla Lazio. In ordine rigorosamente alfabetico, i nomi sono: Sergio Conceicao, Nuno Espirito Santo, Lucien Favre, Luca Gotti, Vincenzo Italiano, Walter Mazzarri, Sinisa Mihajlovic, Maurizio Sarri, Dejan Stankovic, Domenico Tedesco e John van den Brohm. La palla passa a voi che potete indicare il vostro preferito. Per votare potete cliccare sul link in basso oppure scegliere la vostra opzione preferita nell'apposito box in basso a destra sulla nostra homepage.

