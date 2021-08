SONDAGGIO - Empoli - Lazio, ecco il vostro migliore in campo

AGGIORNAMENTO 23/08 ALLE 11:20 - Sergej Milinkovic Savic è il vostro migliore in campo. Il serbo ha disputato una partita sontuosa contro l'Empoli realizzando un gol e un assist. Il centrocampista è l'assoluto dominatore con il 60% delle preferenze raccolte. Secondo posto per Manuel Lazzari, autore del 2-1, che si prende l'argento con il 16,75% dei voti. Terzo posto per Pedro che ha esordito con una prestazione maiuscola. Lo spagnolo ha fatto vedere le sue qualità e ha convinto l'11,03% di voi.

SONDAGGIO EMPOLI LAZIO - Buona la prima per la Lazio di Maurizio Sarri che batte in rimonta l'Empoli e inizia alla grande il campionato. Le aquile, dopo esser andati sotto per il gol di Belardinelli, hanno ribaltato tutto grazie alle reti di Milinkovic Savic, Lazzari e Immobile. Ora la palla passa a voi, potete scegliere il vostro migliore in campo tra i sedici schierati al Castellana dal tecnico dei capitolini. Per votare potete cliccare sul link in basso oppure andare in homepage nel box alla destra.