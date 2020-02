SONDAGGIO - Lazio - Inter, vota il migliore in campo dei biancocelesti

È una Lazio inarrestabile. È una Lazio che in campionato non conosce più la parola sconfitta e che questa sera, nello scontro diretto con l'Inter, ha meritatamente portato a casa la vittoria. In una serata magica come quella dell'Olimpico, Inzaghi e i suoi compiono un'altra memorabile impresa. Vota il tuo migliore in campo dei biancocelesti con il sondaggio de Lalaziosiamonoi.it.

