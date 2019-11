SONDAGGIO - Milan - Lazio, Magic Luis votato come migliore in campo

CHIUSURA SONDAGGIO - Milan-Lazio e il migliore in campo per i lettori de Lalaziosiamonoi.it è stato Luis Alberto. Plebiscito per lo spagnolo, che ha raccolto l’87,36% dei voti. Solo secondo Ciro Immobile, che ha centrato i 100 gol in biancoceleste. Ma Magic Luis è stato incredibile.

La Lazio riscrive la storia. Dopo 30 anni batte il Milan a San Siro in campionato e aggancia l'Atalanta e il Cagliari al quarto posto. Ennesima grande prestazione stagionale dei biancocelesti, che trovano il terzo successo consecutivo dopo Fiorentina e Torino. È arrivato il momento di scegliere il migliore in campo, vota il tuo preferito.

