SONDAGGIO | Napoli - Lazio, ecco chi è il vostro migliore in campo

AGGIORNAMENTO 10/12 ORE 12:25 - Isaksen è risultato essere nettamente il migliore in campo di Napoli - Lazio con ben il 54,48% dei voti. Al secondo posto c'è Guendouzi (21,12%). Terza posizione, infine, per Dele-Bashiru (10,88%).

SONDAGGIO - Due su due. Dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Napoli, arriva il bis in campionato. Decisivo il gol di Isaksen, servito magistralmente da Noslin, entrato a gara in corso. Prestazione determinata e affamata della squadra di Baroni, che conferma di essere assolutamente in forma e in grado di giocarsela con chiunque. La Lazio fa a meno di Rovella, squalificato dopo l'ammonizione rimediata contro il Parma poiché diffidato. Tuttavia, il centrocampista ex Juve è stato ben sostituito da Dele-Bashiru. Conferme anche da Noslin, che entra in campo e comunque si rende decisivo per lo score finale. E ora tocca a voi decretare il migliore in campo: CLICCA QUI PER VOTARE NEL NOSTRO SONDAGGIO.