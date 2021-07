Sospesa Germania - Honduras Olimpica per insulti razzisti: i giocatori abbandonano il campo

La Germania ‏Olimpica ha abbandonato il terreno di gioco a pochi minuti dalla fine della partita amichevole contro Honduras. La decisione, secondo Tuttomercatoweb.com, è stata presa per protesta a seguito di alcuni insulti a sfondo razzista nei confronti di Jordan Torunarigha, difensore tedesco nativo di Chemnitz ma di origini nigeriane. Sospeso all'87', dunque, l'incontro disputato a porte chiuse a Wakayama. Il ct tedesco Stefan Kuntz ha dichiarato: "Se uno dei nostri giocatori viene insultato dal punto di vista razziale, non possiamo continuare a giocare". La federcalcio di Honduras dal canto suo avrebbe definito quest'episodio un semplice "malinteso". Non è la prima volta che Torunarigha subisce attacchi di questo tipo. Già nel febbraio 2020, infatti, venne bersagliato con il verso della scimmia da alcuni tifosi dello Schalke 04 durante un incontro di Coppa di Germania con l’Hertha Berlino.

