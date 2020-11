Spadafora: "Esonero dei contributi per chi lavora nel mondo dello sport"

Il ministro Vincenzo Spadafora in diretta Facebook ha annunciato un esonero contributivo per chi lavora nel mondo dello sport: "Per consentire la transizione senza incidere sui bilanci di federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, è riconosciuto per gli anni 2021 e 2022 un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara, cumulabile con altri esoneri o riduzioni già previsti".

RIPATRTENZA - "Quando i decreti di riforma del mondo dello sport saranno approvati ci saranno finalmente più tutele e garanzie per i lavoratori. Giovani e anziani potranno accedere gratuitamente alla pratica dell’attività fisica per migliorare la salute e il benessere. Un incentivo alle famiglie e un modo concreto per sostenere la ripartenza di associazioni, società e centri sportivi su tutto il territorio nazionale".

BONUS NOVEMBRE - "Da giovedì Sport e Salute riceverà le risorse per provvedere ai pagamenti. Tutti coloro che hanno ricevuto precedentemente il bonus, lo avranno in automatico nei prossimi giorni sul proprio conto corrente”. Domani scadrà il termine per la presentazione delle domande a fondo perduto per le società sportive che gestiscono gli impianti. Dal 18 al 25 toccherà invece alle altre ASD e SSD che non gestiscono impianti. È cominciata l’erogazione anche per le associazioni titolari di Codici Ateco, che riceveranno in automatico il doppio di quanto già percepito durante la prima fase dell’emergenza. Sulla distribuzione di altre risorse: "Sport e Salute procederà alla distribuzione di 103 milioni di euro, risorse straordinariamente importanti in questo momento. Mi rivolgo alle società sportive e associazioni sportive dilettantistiche, rivolgetevi alle federazioni e agli altri organismi sportivi perché si investa sullo sport di base". In chiusura il ministro ha annunciato che la settimana corrente sarà decisiva per l’approvazione dei decreti legislativi della legge sullo sport.

