Spadafora: “Non ci sono le condizioni sanitarie per riaprire le strutture sportive”

Ospite di Bruno Vespa nella trasmissione "Porta a Porta" su Rai 1, Vincenzo Spadafora ha smentito una possibile riapertura delle strutture sportive a partire dal prossimo Dpcm. Di seguito le parole del Ministro dello Sport: "Mi dispiace dare una notizia non positiva, ma non esistono le condizioni sanitarie in questo momento per poter prevedere, nel nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri, che entrera’ in vigore dal 4 dicembre, le riaperture delle strutture sportive. Capisco che sara’ una sofferenza ulteriore per tutto questo mondo ma e’ bene prepararsi al fatto che ci sara’ una proroga delle chiusure. Penso che tutte le realta’ oggi fermate, quindi anche teatri, cinema e musei oltre allo sport, resteranno chiuse anche a dicembre: non possiamo ripetere l’effetto dell’estate“.

AIUTI FINANZIARI - "Ovviamente aiuteremo ancora le strutture sportive che resteranno chiuse. Mi riferisco agli allenatori, ai tecnici dei centri sportivi ma anche, per fare un esempio, a chi lavora nella hall di una palestra o di un centro sportivo. Noi abbiamo gia’ dato un bonus per marzo, aprile e maggio, per un totale di 1.800 euro totali circa, e poi anche un aiuto per il mese di giugno. Da domattina Sport e Salute eroghera’ il bonus per il mese di novembre che stavolta e’ di 800 euro. E’ evidente che se i lavoratori continueranno a non poter lavorare, dovremo prevedere nuove misure per dicembre. Ma oltre a loro il problema e’ proprio la sopravvivenza delle associazioni e delle societa’ sportive, che pagano affitti, utenze, che hanno pagato spese di sanificazione perche’ pensavano di poter andare avanti. Per questo in legge di stabilita’ abbiamo incentivato il fondo perduto per poter affrontare queste spese“.