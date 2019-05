Spagna, partite truccate in Liga: arrestati diversi calciatori spagnoli

La Spagna si è svegliata sotto l'onda del calcioscommesse, che ora minaccia di travolgerne il sistema calcio. Diversi calciatori ed ex calciatori, infatti, sono stati arrestati questa mattina. La notizia bomba è riportata dal portale Servimedia, che ha annunciato il blitz della Polizia spagnola nei confronti di Raùl Bravo (ex giocatore del Real Madrid), Borja Férnandez (calciatore del Valladolid), Íñigo López (Deportivo la Coruna), Samuel Sáiz (Getafe) e Carlos Aranda, ex calciatore. Proprio l'ex Real sarebbe stato a capo dell'organizzazione accusata di aver truccato diverse partite di prima e seconda divisione spagnola, con l'obiettivo di arricchirsi tramite le scommesse sportive. I match incriminati apparterrebbero alle stagioni 2016/17 e 2017/18, e questa potrebbe essere solo la punta dell'iceberg. Anche il presidente dell'Huesca (club arrivato 19° in Liga quest'anno) Agustín Lasaosa è stato arrestato, insieme al suo capo dei servizi medici, Juan Carlos Galindo Lanuza. Tutti i fermati sono accusati di appartenere a un'associazione per delinquere, oltre che di corruzione e riciclo di denaro.

